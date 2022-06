Carvão ilegal avaliado em R$ 12 mil é apreendido na AM-010

Manaus/AM - Em ação dos policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), foi apreendido um carregamento de carvão vegetal com procedência ilegal. A ação ocorreu no fim da madrugada desta quarta-feira (22/06), em uma área rural da Rodovia Am-010, no entorno da capital.

Conforme o relato da equipe policial ambiental na viatura 2000, por volta das 5h durante o Patrulhamento Rural na altura do quilômetro 21 da Rodovia Am-010, avistaram um caminhão do tipo baú e procederam a abordagem para averiguar a carga.

Durante os procedimentos de conferência da carga realizada com apoio de outra equipe ambiental, os policiais constataram a existência de aproximadamente 25 metros cúbicos de carvão vegetal, com valor estimado em R$ 12 mil. Foi requisitada a apresentação do Documento de Origem Florestal (DOF), ao passo que, o condutor de idade não informada, informou não possuir evidenciado crime ambiental.

Em razão dos fatos o condutor juntamente com a carga e o veículo apreendido, foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.