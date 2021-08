Mulheres são presas ao enviarem drogas em pacotes de café para detento em Amazonas

Questionado pelos agentes, o homem informou que uma mulher havia contratado seu serviço para entregar a encomenda. Os agentes foram à casa da suposta mulher que confirmou a versão do mototaxista e denunciou que uma outra mulher havia deixado os produtos com ela na noite anterior.

As prisões ocorreram nessa quarta-feira (11). De acordo com as informações da Polícia, por volta das 9h10, um homem de 29 anos que trabalhava como mototaxista foi ao local para entregar a um dos detentos uma sacola com produtos alimentícios.

Manaus/AM - Duas mulheres de 28 anos foram presas após tentarem entregar drogas para um detento da unidade prisional, na cidade de Juruá, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.