Dupla é baleada durante perseguição no Vieiralves em Manaus

Segundo testemunhas, um segundo suspeito foi baleado com dois tiros no peito e foi socorrido, em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Manaus/AM - Um homem, até o momento não identificado, foi baleado com dois tiros no peito, após trocar tiros com a polícia na manhã desta quinta-feira (12). O caso ocorreu na Rua Rio Javari, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Um outro suspeito foi atingido na coxa direita e um terceiro suspeito fugiu.

