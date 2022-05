Mulher trans é presa após dar golpe em homem com ajuda de criminosos em Manaus

Manaus/AM- Joana Seila Marinho Dos Santos, e uma mulher trans, identificada apenas como Thalyta, de 25 e 24 anos, respectivamente, foram presas nesta sexta-feira (27), após um homem acionar a polícia e informar que foi enganado e obrigado a fazer pagamentos via pix, em uma casa no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, na madrugada da última quinta (26) o homem foi abordado por Thalyta e por outro indivíduo, com a desculpa de que a mulher precisava de “ajuda”. Para prestar apoio, a vítima acompanhou os suspeitos até uma casa na rua 5 de junho do bairro citado.

Na residência havia mais duas mulheres trans que mantiveram o homem no local e o obrigaram a efetuar pagamentos via pix e realizar compras no cartão de crédito. Ainda conforme a polícia, o prejuízo foi estimado em R$ 11 mil.

Após ser liberado, o homem registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 11º DIP. Com base na denúncia, uma equipe policial foi até o endereço em que a vítima foi levada e encontraram as duas mulheres na casa. O homem reconheceu Thalyta como uma das participantes no golpe.

Durante revista, a polícia encontrou 100 pinos de cocaína com as suspeitas. Joana irá responder por tráfico de drogas e Thalyta por tráfico de drogas e roubo agravado pela restrição da liberdade. Ambas ficarão à disposição da Justiça.