Mulher que se passava por perita criminal é presa em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 46 anos, foi preso na tarde de terça-feira (1), por policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia, em parceria com o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (Sinpoeam), por suspeita de se passar por perita criminal nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens.

De acordo com a polícia, a mulher postava fotos e vídeos em seus perfis na internet usando distintivo e farda da polícia de forma ilegal, e se apresentava como profissional da perícia do Amazonas em lives e palestras virtuais.

A suspeita foi detida pela polícia após uma série de denúncias realizadas pelo sindicato, que ao longo dos últimos meses tem coletado provas na internet e através de serviços de inteligência dos crimes cometidos por ela.

A mulher deverá responder processo pelo crime de falsa identidade e outros que ainda serão averiguados.