Mulher não consegue fugir e é presa suspeita de tráfico de drogas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 31 anos foi presa nesta terça-feira (08), no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Ela é suspeita de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais militares, várias denúncias informavam que várias pessoas estavam comercializando drogas na área. A OM foi até o local e fez cerco no beco Zuleide, localizado na rua de mesmo nome, no bairro Petrópolis. Alguns suspeitos fugiram ao notarem a presença da polícia, mas somente a mulher ficou no local. Com ela foram apreendidas 02 porções de pasta base de cocaína, 02 porções de substância entorpecente, oxi e uma quantia de R$ 250,00 em espécie.

A mulher e o material ilícito foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (Dip), para os procedimentos legais previstos em lei.