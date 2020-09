Dupla mata ribeirinho e joga corpo no rio durante assalto no Amazonas

Manaus/AM - Valdemir dos Santos Neto, um idoso de 64 anos, foi assassinado e jogado no rio durante um assalto ocorrido no flutuante onde morava na cidade de Anamã, no interior do Amazonas.

Um dos envolvidos no crime bárbaro foi preso e contou a polícia como tudo aconteceu. Ele relata que foi um comparsa até a casa do ribeirinho na última segunda-feira (7), para roubar dinheiro e como não encontraram nada, resolveram matar a vítima que estava dormindo no momento da ação.

Após o homicídio, eles lançaram o corpo no rio e fugiram. Os investigadores conseguiram identificar um deles e localizá-lo na casa de parentes no bairro Esmeralda Mourão. Ele foi preso e entregou a identidade do segundo envolvido, mas ele ainda não foi encontrado.

O jovem detido foi transferido para Manacapuru para evitar uma revolta popular. PMs foram enviados para Anamã para ajudar nas buscas pelo segundo criminoso.