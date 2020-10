Mulher morre após ser baleada acidentalmente pelo próprio marido

Uma mulher identificada como Cleane Pereira Araújo, 42, foi morta com um suposto tiro acidental, disparado pelo seu próprio marido durante uma caça em uma propriedade rural em Itanhangá, a 447 km de Cuiabá. O caso ocorreu na madrugada de domingo (4).

Segundo um site de notícias do Globo, informações do Boletim de Ocorrência (B.O) diz que a mulher teria sido atingida pelo disparo quando acompanhava o marido em uma caça. Cleane foi levada ainda com vida para o Hospital Regional de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.

Os policiais foram até a unidade médica e a própria vítima relatou que a espingarda do marido escorregou e ao bater no chão disparou atingindo o abdômen dela.

Ainda segundo o que consta no registro da polícia, o marido é que a teria levado ao hospital.

Horas depois, Cleane não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica.