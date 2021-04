Mulher é presa suspeita de armar emboscada para motorista de app em Manaus

Com ela foi encontrado um estilete que seria possivelmente utilizado no crime.

Segundo informações preliminares, a mulher solicitou a corrida e estaria conversando com outros criminosos que eles a encontrassem com a vítima. Abalado, o motorista contou que aceitou a corrida e durante o trajeto teria ouvido que ele seria levado para o Ramal do Brasileirinho. Em seguida, ele acionou os colegas de trabalho que conseguiram localizá-lo por meio do GPS. A suspeita foi espancada por outros motoristas até a chegada da polícia.

