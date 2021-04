180 armas foram apreendidas e 224 pessoas presas neste ano em Manaus

Manaus/AM - O 2º Batalhão de Policiamento de Choque Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) obteve resultados positivos no balanço de ações nos três primeiros meses do ano de 2021, refletidos nos números de apreensões registradas em todos os municípios do Amazonas onde o batalhão opera.

Foram retirados de circulação, durante esse período, 180 armas de fogo, oito simulacros e 1.099 munições, além de apreendidos 165,70 quilos de entorpecentes e recuperados 16 veículos roubados. Os policiais também detiveram 224 pessoas e resgataram a quantia de R$ 82.509,00 ligada ao tráfico de drogas.

Somente no mês de março, a Rocam apreendeu um total de 130,32 quilos de entorpecentes, 77 armas de fogo, cinco simulacros e 637 munições. No mês, foram detidos 78 infratores e recuperados quatro veículos roubados.

No mesmo período, além do material ilícito apreendido, a Rocam ainda retirou das mãos dos criminosos um total de R$ 61.646,00, oriundos da associação com o tráfico de drogas.

O número de armas e munições retirados de circulação no mês de março superou a média dos dois primeiros meses deste ano de 2021, que ficou na base de 52 armas. Já a quantidade de entorpecentes apreendidos quadruplicou no terceiro mês do ano, em relação ao primeiro bimestre, que totalizou 30 quilos apreendidos.

Os policiais da Rocam atuam em Manaus e nos municípios do interior do estado, conforme a necessidade. Na capital, além das viaturas veiculares, a unidade também atua por meio da Rocam Motos.

O comandante disse, ainda, que a população contribui com o trabalho denunciando a criminalidade pelo disque-denúncia da Rocam, no aplicativo WhatsApp por meio do número (92) 99280-7574.