Mulher é presa por aplicar golpe do falso PIX na compra de Playstation em Manaus

A polícia foi atrás do motorista e após conseguir a localização da pessoa que havia recebido o produto, conseguiu prender a mulher em uma casa na rua 39, do bairro Cidade Nova.

Manaus/AM – Uma mulher foi presa nessa quinta-feira (4), no bairro Cidade Nova, na zona Norte, por aplicar o golpe do falso PIX em pelo menos três pessoas em Manaus. Com ele, ela adquiria produtos de alto valor e os enviava para um endereço na cidade de São Paulo.

