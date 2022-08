Mulher é presa com mais de 3kg de drogas no aeroporto

A mulher foi encaminhada à Delegacia Regional da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para lavratura do auto de prisão em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

A estrangeira, uma paraguaia, pretendia embarcar para a Espanha em voo com escala em Paris, na França. Os policiais federais, após fiscalização de rotina, identificaram a droga oculta no interior do forro da mochila despachada por ela.

Na manhã deste sábado, 13/8, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma paraguaia de 28 anos que transportava 3,320kg de cocaína. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu.

