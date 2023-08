Mulher é presa com drogas avaliadas em R$ 100 mil no Amazonas

Manaus/AM -

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) através do 3˚ Batalhão de Polícia Militar (3˚BPM), prendeu, na sexta-feira (18/08), uma mulher, 19 anos, por tráfico de drogas. Fato ocorreu na chegada da embarcação no município de Téfé (distante 522 quilômetros de Manaus).

Por volta das 10h 20, a guarnição realuzaem patrulhamento na cidade, quando recebeu a denúncia via 190, que havia uma passageira na embarcacao que faz linha de Alvarães para o município de Tefé, transportando entorpecentes.

Na chegada da lancha, a suspeita foi abordada, e com ela, a polícia encontrou uma mala, uma bolsa e duas mochilas contendo roupas e 12 invólucros de substância tipo pasta base de cocaína e cinco com aparência de skunk, um total de mais de 19 quilos de entorpecentes com valor aproximado de R$ 100 mil.

A ocorrência foi conduzida para a delegacia do municipio.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.