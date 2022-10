Mulher é presa com 17 tabletes de drogas escondidos em bolsas em barco no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 37 anos foi presa com 17 tabletes de drogas escondidos em duas bolsas, nesta terça-feira (11), em um barco no ‘Porto do Dodó’ que fica em Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com a polícia, os cães farejadores 'Champ' e 'Ayra' localizaram os entorpecentes durante patrulhamento de rotina na embarcação que saiu de Manaus com destino a cidade de Santarém no Pará e passava pelo município de Parintins quando foi interceptada pela Polícia Militar.

Além das drogas, foram apreendidos com a suspeita R$ 500,00 reais em espécie, 1 celular e 1 bolsa com roupas.

A mulher foi apresentada na 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).