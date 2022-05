Motos roubadas são recuperadas em Manaus

Já no local, os policiais iniciaram as buscas e conseguiram deter o condutor, de idade não informada. O caso foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por volta das 13h50, o Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) acionou a equipe da viatura 7130 para abordar a motocicleta Honda CG Fan, de cor preta, placa JXO-3042 com restrição de furto. O veículo foi capturado nas imagens na rua Miracema, no bairro São José 3.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.