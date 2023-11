Motos roubadas no Amazonas e Roraima são recuperadas no Pará

Segundo informações da Polícia Militar, os veículos apreendidos foram roubados ou furtados nos estados do Amazonas e Roraima, e um deles na cidade de Santarém, o oeste do Pará.

Uma operação deflagrada pelo 18º BPM, na manhã desta terça-feira (7), em Monte Alegre, oeste do Pará, recuperou três motocicletas com adulteração veicular e com registros de furto/roubo. Além das apreensões, um homem foi conduzido à delegacia por suspeita de violência doméstica. A ação faz parte da 'Operação Força Total', realizada em todas Unidades Policiais Militares do Brasil.

