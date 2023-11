No Amazonas, 13 pessoas são presas nas últimas 24h

Manaus/AM - Treze pessoas foram presas e um menor foi apreendido durante ações da Polícia Militar (PMAM), entre a manhã de segunda-feira (06) e as primeiras horas desta terça (07). As prisões ocorreram em Manaus e no interior do Estado, sendo a maioria por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme o relatório do Centro Integrado de Segurança (Ciops), em Manaus, as prisões foram efetuadas nos bairros Japiim 2 e Morro da Liberdade, zona sul; Chapada, zona centro-sul; Puraquequara, zona leste; e Alvorada 1, zona oeste. No interior, as ocorrências foram registradas em Rio Preto da Eva, Tabatinga e Tefé.

As ações também resultaram na apreensão de uma porção de maconha, sete porções de skunk, 48 porções de cocaína, 98 porções de oxi, três balanças de precisão, três armas de fogo, 20 munições, seis celulares e R$ 237 em espécie.

Manaus

Por volta das 15h20 desta segunda-feira (06), três homens, entre 20 e 25 anos, foram presos por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), suspeitos de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Japiim 2, zona sul de Manaus.

Com o trio foram apreendidas uma porção de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de oxi, três celulares, uma balança de precisão, um relógio, oito cordões, sete anéis, três pulseiras e uma chave de automóvel. Os suspeitos foram direcionados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No bairro Chapada, zona centro-sul, por volta das 21h40, policiais da 22ª Cicom prenderam um homem, de 42 anos, em cumprimento a um mandado de prisão.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o suspeito estava cometendo roubo em uma loja dentro de um shopping da zona centro-sul, mas não foi flagranteado. Ele foi encaminhado para o 1º DIP, onde foi realizada uma consulta no nome dele e foi constatado um mandado de prisão.

Interior

O 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu dois homens, de 19 e 21 anos, e apreendeu um menor, de 14 anos, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), suspeitos de porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de munição, lesão corporal, corrupção de menor e tráfico de drogas.

Após denúncia de disparos de arma de fogo, a equipe foi até o local informado para averiguação da denúncia. No local, os policiais avistaram o adolescente, na companhia de um dos suspeitos. Eles passaram por vistoria, e com o adolescente foi encontrada uma arma caseira (com três munições intactas) e com o comparsa uma porção de maconha.

Para localizar o terceiro envolvido, os policiais pediram reforço. Os suspeitos e o menor foram encaminhados para a 5ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde o adolescente confessou que o autor do disparo entregou a arma para ele após atingir uma pessoa com um tiro. Não há informações sobre a vítima.