Operação desmonta organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro no Amazonas

Manaus/AM - Durante a Operação Sarmat 2 foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, nesta nesta terça-feira (07), pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) com apoio de policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Denis Pinho, diretor do DIPJ, a Operação Sarmat 2 ocorre em território nacional e consiste no combate a uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro. No Amazonas, foi realizada após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) solicitar apoio operacional.

“Essa é a segunda fase da operação, que ocorre simultaneamente nos estados do Amapá, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins”, disse Denis Pinho.

No Amazonas, conforme o delegado, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram localizadas várias notas fiscais e comprovantes de movimentação bancária em nome de infratores que estão sendo investigados.

As ordens judiciais foram decretadas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza (CE), a pedido da PC-CE.