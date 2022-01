Manaus/AM - O motorista de um ônibus coletivo da empresa Líder jogou o veículo contra uma viatura da Polícia Militar para escapar de assalto, na noite desta segunda-feira (10), na avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus. Motorista joga ônibus contra viatura da polícia no Centro de Manaus para escapar de assalto; veja vídeo https://t.co/vZG3URf5Ar pic.twitter.com/CqJ9BghIVJ — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) January 11, 2022 Os policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ao perceberem que se tratava de um assalto embarcaram no veículo nas proximidades de um posto de combustíveis e conseguiram prender os três homens, não identificados, e apreenderam duas armas de fogo utilizadas durante a ação criminosa. O trio foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

