Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio de Manaus

Manaus/AM - O detento Adenildo André da Silva Fontes, de 28 anos, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (10), dentro de uma cela do Centro de Detenção Provisória de Manaus II (CDPM), localizado no KM-08 da rodovia BR-174. Segundo a polícia, o homem foi encontrado por agentes da unidade prisional com sinais de enforcamento. As circunstâncias que levaram à morte do detento serão investigadas.

