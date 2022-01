Suspeito é arrastado de dentro de casa e espancado após estuprar criança de 11 anos em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi arrastado de dentro de casa e violentamente espancado, na noite desta segunda-feira (10), por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos. O caso ocorreu na rua Campo Grande, no bairro Grande Vitória, zona Norte de Manaus. Segundo informações preliminares, a criança contou aos pais que teria sido estuprada pelo suspeito. A vítima foi levada para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para prestar depoimento. O suspeito foi levado para uma unidade de saúde e após receber atendimento médico deverá ser encaminhado para a delegacia.

