Motorista é preso ao transportar 7 fuzis em tanque de combustível de carro

De acordo com a Polícia Federal, a abordagem foi realizada pelos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e contou com o apoio de um cão farejador para localização das armas.

O motorista, de 35 anos, foi preso ao transportar 7 fuzis, uma pistola 9mm, peça de reposição de fuzil e diversos carregadores escondidos dentro do tanque de combustível de um carro. A prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro.

