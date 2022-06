Motorista do ônibus da linha 026 é ameaçado com arma na cabeça em Manaus

Os suspeitos teriam se passado por passageiros e, posteriormente, anunciaram o assalto. Eles exigiram toda a renda do coletivo e também os pertences das vítimas. Conforme o motorista, após o crime, os assaltantes depredaram uma das portas do ônibus e fugiram a pé para uma área de mata.

Manaus/AM - O ônibus da linha 026 foi assaltado e o motorista foi ameaçado com um revólver na cabeça, na noite desta terça-feira (07), na avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

