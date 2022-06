Criança com Síndrome de Down é salva por policiais após se engasgar com comida no Amazonas

Manaus/AM - Uma criança com Síndrome de Down, de 5 anos, foi salva por Policiais Militares do 11° Batalhão de Polícia Militar (11° BPM) após se engasgar com comida. O caso aconteceu na última quarta-feira (1), na Comunidade da Vila Amazônia, zona rural de Parintins, no interior do Amazonas.

Conforme a polícia, os pais tentaram socorrer o menino que estava desacordado, mas, sem sucesso, foram às pressas para a estrada em busca de socorro, onde, acionaram os policiais do Posto Policial local, que realizaram os primeiros socorros e fizeram a criança recuperar os sinais vitais.

Em seguida, a criança foi levada juntamente com os pais até à Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica especializada.