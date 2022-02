Motorista de app escapa de assalto ao ser 'parado' pela polícia em Manaus

Segundo a PM, os suspeitos solicitaram a corrida e estavam se preparando para cometer a ação criminosa quando os policiais suspeitaram do veículo e decidiram fazer uma abordagem. Um dos homens estava utilizando tornozeleira eletrônica e o outro estava com uma arma de fogo calibre 22 com munições intactas na cintura. A dupla confessou à Polícia que pretendia assaltar o motorista.

