Empresários suspeitos de roubarem combustíveis de balsa são presos em Parintins

Dois dos suspeitos eram empresários, sendo um apontado como o líder da ação criminosa e o outro por receptação do material roubado. Com eles foram apreendidos 13 celulares, um revólver calibre 38, seis munições, uma porção de maconha, um notebook, cinco motosserras e uma prensa.

Manaus/AM - Três homens foram presos nesta segunda-feira (07) por suspeita de roubo de combustíveis de uma balsa ocorrido no dia 28 de janeiro, no município de Parintins, no interior do Amazonas. As prisões ocorreram em cumprimento a três mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.