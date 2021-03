Motorista de app é preso com 31 kg de drogas durante operação em Manaus

Os policiais foram até o local informado e encontraram cerca de 25 tabletes de maconha, totalizando 31 kg de drogas, que estavam escondidos no teto, duas balanças de precisão e cinco celulares, além de máquinas de cartão de crédito e débito, documentos e uma caderneta com nomes supostamente de clientes.

Segundo informações, o trio estava em um carro, Gol Volkswagen, de cor branca, quando foi abordado por policiais. Dentro do veículo foi encontrado tabletes de maconha escondidos em uma mala. Ao serem questionados, eles informaram que guardavam mais entorpecentes dentro de uma casa, no mesmo bairro.

