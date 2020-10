Motorista de app é brutamente espancado e abandonado em ramal de Manaus

Manaus/AM - Um motorista de aplicativo identificado como José Roberto da Silva Ferreira, de 42 anos, foi sequestrado, roubado e espancado por criminosos na noite desse sábado na Zona Leste na noite desse sábado (17).

Conforme a polícia, o grupo embarcou como cliente por volta das 23h, no Distrito Industrial e assim que entrou anunciou o assalto. O homem foi levado até o ramal da Gisele, no mesmo bairro e lá foi brutalmente espancado e abandonado.

Ele passou horas no local sem conseguir pedir socorro, até que foi encontrado e resgatado pela polícia. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu. O carro dele foi achado na rua Chico Mendes, no bairro Armando Mendes, na manhã de hoje (18).