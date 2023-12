Motociclista de app é encurralado por criminosos durante assalto em Manaus; vídeo

Depois do crime, o trio foge do local.

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que os três suspeitos, divididos em duas motos sem placas, cercam o motociclista por aplicativo que tinha acabado de deixar o passageiro no destino final da corrida. As vítimas são rendidas e têm os pertences levados.

Manaus/AM - Um motociclista de app foi encurralado por três criminosos que estavam em duas motos durante assalto. O crime ocorreu, nesta sexta-feira (22), enquanto o homem aguardava pelo pagamento do passageiro, na rua 23, no bairro Japiim, zona sul de Manaus.

