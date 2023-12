Homem suspeito de praticar assaltos é preso após ser monitorado em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso e uma motocicleta foi apreendida pela Policia Militar em uma ação que contou com o apoio de servidores que atuam no cerco inteligente de vídeo monitoramento, o “Paredão”. O suspeito estava sendo monitorado desde o dia 18 de dezembro, após praticar assaltos no bairro Redenção, na zona centro-oeste.

A abordagem à moto conduzida pelo suspeito ocorreu por volta das 14h, desta sexta-feira (22), na avenida André Araújo, bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. No momento da prisão, o homem estava sozinho na motocicleta CG 160 Fan, com um capacete idêntico ao que ele usava durante um assalto.

O monitoramento do veículo foi solicitado pela autoridade de polícia do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia 18 de dezembro. Na ocasião, um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na unidade policial por uma das vítimas do assaltante.

O homem foi conduzido para o 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP).