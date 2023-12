Trio é preso por suspeita de usar bar para vender drogas no Amazonas

Manaus/AM - Dois homens e uma mulher, com idades entre 28 e 32 anos, foram presos, nesta quinta-feira (21), por policiais da Força Tática, no Careiro Castanho, interior do Amazonas. O trio é suspeito de usar um bar para vender drogas.

Os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento, quando receberam informações, por volta das 22h, sobre a venda e consumo de entorpecentes em um bar no Centro do município. As equipes foram ao local onde avistaram e prenderam os três suspeitos. Dois dos envolvidos já tinham passagem pela polícia.

Durante abordagem foram encontradas e apreendidas três porções médias de cocaína, uma porção média de oxi, balança de precisão, material para embalo de drogas, celulares. Parte da droga foi encontrada dentro de uma bolsa que estava com a dona do bar.

Com a prisão, a polícia calcula ter impedido o crime em cerca de R$ 5.850,00. O trio foi conduzido ao 34° Distrito Integrado de Polícia (DIP).