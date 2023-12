Corpo de homem é encontrado em terreno abandonado em Manaus

Segundo informações repassadas por moradores para a polícia militar, eles teriam visto o homem ainda com vida durante a manhã, por volta das 11:00h, e durante a noite encontraram o mesmo sem vida dentro de um terreno particular. O mesmo estaria com sangramento no nariz, a perícia informou que até o momento não foi definido a causa da morte do rapaz, sendo assim, morte a esclarecer.

