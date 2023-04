Morre PM baleado durante tiroteio em marina de Manaus; outros 2 morreram

Durante o tiroteio, o PM que estava à paisana no local foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido por uma viatura do Samu para uma UPA, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois de dar entrada na unidade.

Conforme informações de testemunhas à polícia, o caso aconteceu durante um show no endereço mencionado, por volta das 23h30. Em certo momento, suspeitos se aproximaram de dois homens identificados como Enrique de Lima Araújo, 24, e Lucas Gabriel Costa Albuquerque, 28, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles. Ambos morreram no local.

Manaus/AM - O Policial Militar Anderson Bruno de Souza Araújo, 43, morreu na madrugada deste sábado (22) após ser baleado na cabeça durante uma festa, nesta sexta-feira (21), na Marina Marie, no Ramal do Bancrevea, no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.