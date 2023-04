Ataque criminoso em marina deixa dois mortos e um baleado em Manaus

Manaus/AM - Dois homens que não tiveram os nomes divulgados morreram na noite desta sexta-feira (22), na Marina Marie, no Ramal do Bancrevea, do bairro do Tarumã, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, por volta das 23h30, acontecia um show no local quando criminosos se aproximaram das duas vítimas e começaram a atirar; um suposto policial, que estava no local à paisana, foi baleado na cabeça.

Os participantes do evento entraram em pânico e correram para várias direções, enquanto as vítimas agonizavam no chão.

"Eram cinco em um carro, deram rajadas de tiros gritando o nome de facção e fugiram só depois que viram os caras mortos", disse uma testemunha.

Logo que os atiradores fugiram, em um carro modelo Ônix de cor branca, o servidor foi levado, com vida, em um carro particular para uma unidade de saúde no Tarumã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para atender dois homens que tiveram mais perfurações, mas apenas constataram os óbitos das vítimas.

Câmeras de segurança devem ajudar no reconhecimento dos criminosos.