Morre funcionário baleado dentro de mercadinho em Manaus

Manaus/AM - Morreu na noite desta sexta-feira (18) no hospital Platão Araújo, na Zona Leste da capital, Leonardo Pereira Moraes, de 19 anos, que havia sido baleado no momento em que estava dentro do mercadinho em que trabalhava, no bairro do Crespo.

Segundo informações, a vítima foi baleada junto com o dono do estabelecimento, Bruno Lima, por volta das 16h30, quando dois homens entraram no local e efetuaram vários disparos. Leonardo teve perfurações na cabeça, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Bruno, também foi atingido e permanece em uma unidade de saúde para procedimentos cirúrgicos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.