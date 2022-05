Menina autista e gêmeas estupradas pelo pai em Manaus revelam que eram ameaçadas

A delegada afirma que a partir da prisão do pai, as meninas devem ser ouvidas novamente e revelar detalhes do crime, já que estavam muito aterrorizadas pelas ameaças feitas pelo homem.

Conforme Joyce, mesmo fora de casa, após ser denunciado pelo mesmo crime cometido contra a enteada de 19 anos e a sobrinha de 10 anos, o homem fazia questão “da convivência com as filhas” e aproveitava esses momentos para estuprá-las e ameaçá-las.

Manaus/AM – As três garotas de 11 e 13 anos que eram estupradas pelo pai há 3 anos, contaram à polícia que sofriam ameaças por parte do homem.

