Homem que estuprava filhas há anos também violentou enteada e sobrinha em Manaus

Manaus/AM – O homem de 40 anos preso nesta segunda-feira (16), por estuprar as próprias filhas, duas crianças gêmeas de 11 anos e uma adolescente de 13 anos que é autista, fez outras duas vítimas que também fazem parte da família dele.

Uma delas é uma enteada, que hoje tem 19 anos e foi a primeira a denunciar os estupros em outubro do ano passado. Ela relata que assim como as irmãs, foi violentada por anos pelo homem.

“No total são 5 vítimas, todas do contexto familiar. Primeiramente a investigação foi iniciada com uma enteada que hoje se encontra com 19 anos e que relata um histórico de abuso crônico desse padrasto. Esse procedimento do ano passado”, ressalta a delegada Joyce Coelho.

A policial explica que no mesmo período da denúncia, uma outra vítima surgiu. Dessa vez era uma sobrinha de 10 anos que acusava o homem. Ela também apresentou denúncia e a Justiça deferiu uma medida protetiva para as duas.

Para cumprir a ordem judicial, o suspeito saiu da casa da família, mas continuou tendo contato com as filhas. Então, no último dia 15 de abril, houve uma discussão na residência das vítimas pelo fato da jovem de 19 anos questionar porque o padrasto ainda não havia sido preso.

Durante a briga, a filha autista do suspeito teve uma crise nervosa e acabou revelando que também era estuprada pelo pai. As irmãs mais novas decidiram contar que também eram abusadas e as três foram levadas para a delegacia para prestar queixa.

Lá elas contaram que eram ameaçadas pelo estuprador e que o crime era recorrente e acontecia desde 2019. Exames de corpo de delito comprovaram o estupro e o pai teve a prisão decretada ainda em março.

Na época, ele não foi localizado e somente nesta segunda-feira (16), foi que o homem se apresentou à polícia e acabou preso.