Membro de grupo criminoso é preso ao sair de boate no Amazonas

“Efetuamos a prisão deste infrator no momento em que ele estava saindo de uma boate, na madrugada de domingo. Agora, ele será encaminhado para audiência de custódia e, posteriormente, para a unidade prisional do município”, falou.

De acordo com o delegado Adilson Cunha, titular da unidade policial, o homem é apontado como membro de um grupo criminoso que atua no município e, também, como um dos responsáveis pela distribuição de drogas em Parintins.

Manaus/AM - Manaus/AM - Um membro de um grupo criminoso identificado como Felipe Conceição Ribeiro, de 24 anos, foi preso ao sair de uma boate, neste domingo (04), no município de Parintins, no Amazonas. Ele é suspeito de envolvimento com tráfico de drogas.

