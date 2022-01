Membro de facção é preso com drogas e criadouro de jacaré em casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos, identificado como Adriano Serrão Soares, foi preso nesta segunda-feira (3) com drogas e um filhote de jacaré em uma casa na Comunidade Buritizal, na Zona Norte. O acusado que é membro de uma facção, também foi apontado como o autor de vários arrastões. Segundo a polícia, a equipe recebeu a informação de que o suspeito e os comparsas estavam se preparando para atacar uma facção rival e tomar bocas de fumo na área. Quando a polícia chegou à localização repassada, o grupo correu para uma área de mata e conseguiu escapar. Adriano, porém, foi alcançado e preso. Na casa dele foram encontradas várias porções de drogas e um tanque com um filhote de jacaré. A polícia acredita que o jovem também criava outros animais perigosos, mas eles não foram achados no local.

