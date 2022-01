Tiroteio em boca de fumo deixa duas pessoas baleadas em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, não identificados, foram baleados na noite desta segunda-feira (03), na rua Tamarindo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Segundo informações preliminares, a dupla estava em uma boca de fumo quando elementos armados chegaram no local e deram início a vários disparos. Ambos ainda chegaram a correr do ataque, mais foram baleados e deram entrada posteriormente no Hospital e Pronto Socorro Doutor Platão Araújo. No local do crime, a polícia encontrou material para embalo de drogas e porções de maconha. Ninguém foi preso.

