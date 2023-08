Mandante pagou R$ 5 mil para atirador matar médico no Vieiralves

"Eles [familiares] acham que o médico deu alta para o irmão dele, mas não foi isso que aconteceu. Vimos no prontuário que Rogélio fugiu da UTI com o quadro psiquiátrico alterado e houve insatisfação da família. Possivelmente o irmão, que era muito próximo de Rogélio, resolveu arrumar uma mandante para praticar esse delito", disse.

Romário teria encomendado a morte do médico após seu irmão, Rogélio, morrer no Hospital 28 de Agosto. A família alega que houve omissão por parte da unidade hospitalar e do profissional que o atendeu. No entanto, prontuários médicos mostram que Rogélio fugiu da UTI por conta própria devido a problemas psiquiátricos.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 22º DIP, o suspeito transferiu R$ 3.500,00 para a namorada de Fábio, que foi ouvida como testemunha. "Os outros R$ 1.500 ela alega que o pagamento foi feito em espécie diretamente para o atirador", explicou.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.