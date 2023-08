Polícia procura suspeito de atirar em médico no Vieiralves em Manaus

Fábio possui passagem pela polícia e é foragido do sistema prisional do Pará; no Amazonas ele tem passagem por tráfico de drogas e roubo, e agora por tentativa de homicídio.

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio Wenderson Tavares dos Santos, deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

“Conseguimos chegar até a casa da namorada de Fábio. Em oitiva, ela relatou que havia recebido duas transferências no dia do fato, a primeira de R$ 500 e outra de R$ 3 mil, realizadas por Romário”, disse o delegado.

Em coletiva de imprensa, o delegado Adriano Félix, titular do 22º DIP, informou que as investigações iniciaram logo após o crime, e por meio das imagens das câmeras de segurança das proximidades foi possível identificar a motocicleta usada pelo atirador.

