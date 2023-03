Manauara é presa em Fortaleza tentando embarcar com cocaína para Dubai

Os exames preliminares realizados pelos policiais confirmaram a droga. A suspeita foi conduzida à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuada por tráfico internacional de drogas e está à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam, para apurar a participação de outras pessoas no crime.

De acordo com a PF, a droga estava escondida em embalagens de sucos, vinhos e perfumes. A manauara demonstrou surpresa com a presença de drogas em sua bagagem.

Manaus/AM - Uma mulher, natural de Manaus, foi presa pela Polícia Federal no Aeroporto de Fortaleza, na madrugada deste domingo (5), tentando embarcar para Dubai com 4 kg de cocaína.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.