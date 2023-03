Homem é preso com R$ 5 mil em notas falsas após aplicar golpe em Manaus

“Durante as diligências, foram encontradas de posse do infrator, cerca de R$ 5 mil em notas falsas de R$ 50. É importante a gente destacar que existem muitos golpes nas redes sociais, e uma maneira de filtrar isso é realizar um vídeo chamada para saber com quem está realmente negociando”, ressaltou.

De acordo com o delegado Costa e Silva a ação ocorreu após denúncia de uma vítima, que colocou seu celular à venda em um site, e um indivíduo interessado, usando a foto de um policial, começou a negociar com ela.

Manaus/AM - Marcell Amaral de Oliveira, 22, foi preso neste fim de semana pelo crime de estelionato. Com ele a polícia encontrou R$5 mil em notas falsas, a prisão ocorreu no bairro Novo Aleixo, zona norte.

