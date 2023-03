Passageira de Manaus é presa no Aeroporto de Belém com 12 kg de maconha escondidas em fronhas

A apreensão foi fruto de um trabalho de inteligência realizado em conjunto pelas duas instituições. A fiscalização percebeu a presença de substância aparentemente ilícita na mala despachada de uma passageira que desembarcou vindo de Manaus/AM. As embalagens com a droga estavam em fronhas de travesseiro, dentro da bagagem. A droga teria sido recebida de outra pessoa, na capital amazonense, e a mulher flagrada seria responsável pela entrega em Belém.

Manaus/AM - Em uma operação conjunta entre Polícia Federal e Receita Federal uma mulher foi presa com cerca de 12,4 quilos de maconha, do tipo skunk. O flagrante aconteceu no Aeroporto Internacional de Belém, na manhã de sábado (4).

