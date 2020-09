Manauara é encontrada morta após encontro em apartamento em Gramado

A manauara Deyna Chayena Nunes da Silva, 29, foi encontrada morta na noite de quinta-feira (24), após marcar um encontro em um apartamento no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil de Gramado, Deyna marcou um encontro com um homem ainda não identificado em um apartamento na rua Prefeito Nelson Dinneber. Por volta das 19h58 ela chegou a enviar uma mensagem para uma amiga relatando que ele era estranho e tinha "uma cara de malandro".

A polícia contou, que após meia hora, a vítima parou de responder as mensagens. As amigas decidiram ir até o apartamento, que estava trancado, quando conseguiram entrar encontraram Deyna já sem vida.

A manauara, que morava em Criciúma (SC), foi encontrada morta deitada de bruços em sua cama e vestia apenas roupas íntimas. No chão do quarto, os policiais encontraram um travesseiro sujo de maquiagem e batom na cor que a vitima usava. A hipótese é que o travesseiro possa ter sido utilizado para asfixiar a vítima.

Também foi encontrado no local a carteira da vítima sem dinheiro. O celular de Deyna sumiu e a polícia registrou o caso como latrocínio (roubo seguido de morte).

Perícias foram solicitadas para verificar a causa da morte e se a mulher foi vítima de violência sexual.