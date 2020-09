Bandido assalta e pula de ônibus da linha 350, mas acaba preso em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi preso na noite de sexta-feira (25), após assaltar o ônibus da linha 350, na avenida Boulevard Álvaro Maia, zona sul de Manaus. Na ação, foram apreendidos uma faca, sete aparelhos celulares e a quantia de R$ 119 em espécie.

Segundo a polícia, a prisão do bandido ocorreu durante patrulhamento de rotina. Os policiais avistaram um ônibus do transporte coletivo da empresa Líder, parado com alguns populares.

Ao perceberem a presença da equipe policial, os passageiros informaram sobre o roubo e contaram que o suspeito teria fugido por dentro de um prédio abandonado em frente ao local onde o coletivo estava parado.

A equipe entrou no lugar e localizou o autor do roubo com os pertences das vítimas e a arma branca utilizada no crime. O homem foi preso e conduzido ao Hospital 28 de Agosto para receber atendimento devido a algumas escoriações em consequência do momento em que pulou do coletivo em movimento.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (IP), onde foi autuado em flagrante por roubo.