Mais dois são presos suspeitos de sequestrar empresário no Amazonas

Os mandados de prisão foram decretados no dia 18 de agosto deste ano, pela Central de Plantão da Comarca de Iranduba. Agora, ambos responderão pelos crimes de extorsão mediante sequestro, cárcere privado e roubo, e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

“Descobrimos que a dupla estava no município de Jutaí (a 51 quilômetros de Manaus), e fomos até lá e os encontramos em um hotel localizado no Centro da cidade”, disse o delegado.

O crime ocorreu na madrugada do dia 15 de agosto deste ano, quando criminosos, invadiram a residência da vítima, na rodovia AM-070, em Iranduba, fizeram de refém o empresário e seus familiares, e em seguida o sequestraram e o mantiveram em um cativeiro no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

