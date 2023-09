Suspeito de matar PM em Manaus, 'Festa' é preso na Colômbia

Manaus/AM - Claudio Ferreira, o 'Festa', foi preso na última quarta-feira (15), durante uma operação em Letícia, na Colômbia.

Claudio, já estava sendo procurado pela Polícia do Amazonas, suspeito do latrocínio do sargento Evandro da Silva Ramos, no dia 22 de janeiro de 2022, na rua Tucanos, no bairro do Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus, no entanto, ele foi preso pela polícia colombiana pela participação da morte de uma turista holandesa Manon Van de Zande, de 25 anos.

Na ocasião do crime contra a mulher, Claudio teria participado de um tiroteio que resultou da morte de Afonso Celso Caldas de Lima, o 'Celso da Compensa', em uma praça na cidade de Letícia. A holandesa estava em um restaurante nas proximidades e acabou sendo baleada; ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu e morreu. Não há confirmação se o tiro que atingiu Manon, que não tinha envolvimento com o ataque, foi desferido por Celso ou Cláudio.

O suspeito está preso Colômbia, e a Polícia do Amazonas não confirmou se haverá transferência de Cláudio para Manaus.