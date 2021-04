Mais de 40 pessoas são presas no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Quarenta e uma pessoas foram presas e sete adolescentes foram apreendidos durante patrulhamentos realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) entre a última sexta-feira (16) e a madrugada de hoje (19). As prisões e apreensões foram efetuadas por crimes como tráfico de entorpecentes, roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

